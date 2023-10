L’Antitrust indaga su Mondo Convenienza: “Prodotti danneggiati nelle consegne senza assistenza ai clienti”

Consegnerebbe prodotti difettosi e non corrispondenti agli ordini dei consumatori, senza prestare un’assistenza adeguata. Sono alcune delle accuse rivolte a Mondo Convenienza che hanno spinto l’Antitrust ad aprire un’istruttoria nei confronti di Iris Mobili, titolare del marchio dell’arredamento.

Secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dalle segnalazioni arrivate dai consumatori emerge che la società consegnerebbe prodotti non conformi, difettosi, danneggiati, non corrispondenti all’ordine di acquisto, con pezzi mancanti o di misure errate. In alcuni casi, i prodotti non verrebbero montati correttamente. Alla società viene anche contestato di non aver prestato un’assistenza post-vendita adeguata e avrebbe ostacolato la prestazione della garanzia di conformità.

I funzionari dell’Autorità, ha comunicato l’Antitrust, oggi hanno svolto un’ispezione nella sede amministrativa della Iris Mobili Srl, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.