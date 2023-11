Airbnb, rischiano anche gli host: “La gran parte non ha pagato la cedolare sugli affitti”

L’inchiesta sulla presunta evasione di Airbnb potrebbe accendere un faro anche sui proprietari che, tramite la piattaforma, hanno affittato case e appartamenti senza pagare imposte. Lo riporta La Repubblica, dopo il maxi-sequestro disposto dalla giudice delle indagini preliminari di Milano.

Al colosso degli affitti brevi la procura di Milano contesta cinque anni di mancata dichiarazione dei redditi. Accusa che ha spinto la gip Angela Minerva a ordinare il sequestro preventivo di oltre 779 milioni di euro a carico della Airbnb Ireland Unlimited Company, società di diritto irlandese, e di tre manager del gruppo.

L’ipotesi è che la società non abbia versato la cosiddetta “cedolare secca” su 3,7 miliardi di euro di canoni di locazione, corrisposti tra il 2017 e il 2021 dagli ospiti delle strutture ricettive che usano la piattaforma.

Il sequestro segue i pronunciamenti della corte di giustizia europea e del consiglio di stato. La prima, a dicembre 2022, si era espressa sulla compatibilità con il diritto Ue della normativa italiana introdotta nel 2017. A fine ottobre il consiglio di stato ha depositato le motivazioni della sentenza con cui ha stabilito l’obbligo per Airbnb di riscuotere e versare all’Erario la ritenuta sugli affitti brevi.

La società avrebbe quindi dovuto trattenere anche le imposte, oltre alla commissione, dai pagamenti corrisposti agli “host”. Così però non è stato, stando a quanto scritto dalla gip nel decreto di sequestro. Sarebbe quindi toccato ai proprietari delle case versare le imposte ma, quanto emerso nell’inchiesta, la maggior parte di essi non lo avrebbe fatto. Secondo Repubblica, non è escluso che il caso finisca sotto la lente della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate.