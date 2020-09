A Saatchi&Saatchi la comunicazione integrata di LeasePlan Italia, leader nel noleggio

LeasePlan Italia, azienda che fa parte di un gruppo con oltre 50 anni di esperienza nel settore del noleggio a lungo termine, affida a Saatchi&Saatchi l’incarico per le attività di comunicazione integrata dopo una consultazione avviata agli inizi

di marzo e svolta integralmente da remoto. La collaborazione, attiva da settembre, avrà durata di un anno.

Saatchi&Saatchi è già al lavoro per lo sviluppo di un piano di comunicazione a 360° che coinvolgerà diversi mezzi: TV, digital, social e stampa.

Camilla Pollice, CEO Saatchi & Saatchi, dichiara: “Siamo davvero orgogliosi di iniziare questa nuova collaborazione con LeasePlan; vogliamo ringraziare il cliente per averci scelto e per aver creduto nel nostro progetto. Questo risultato, ottenuto dal team di Saatchi & Saatchi in modalità smart working e completamente da remoto, dimostra come il know how, lo spirito di squadra, la cultura e la determinazione, nonostante il lockdown e le limitazioni connesse ad esso, siano in grado veramente di fare la differenza”.

L’incarico di LeasePlan va ad aggiungersi agli importanti traguardi ottenuti da Saatchi &Saatchi nei primi mesi del 2020 con la vittoria della gara indetta da La Molisana e la conferma, per la quarta volta consecutiva, dell’incarico creativo globale di Enel.

Potrebbero interessarti MetLife entra nel settore GDO grazie alla partnership con Conad Richard Ginori: un account WeChat per consolidare la presenza in Cina AB InBev nomina Arnauld Hanset Country Director per l’Italia