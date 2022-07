Tuned, il podcast per scoprire come evolve il futuro degli aeroporti

Innovare non vuol dire necessariamente inventare qualcosa da zero. Spesso significa semplicemente tenere gli occhi aperti sulle cose che già esistono e trovare un punto di vista differente per studiare soluzioni migliori. È questo il fil rouge che lega le sei storie di innovazione presentate da Tuned, nuova serie podcast promossa da Aeroporti di Roma e prodotta da Chora Media, che racconta le storie, i percorsi di crescita e il lavoro di ricerca svolto oggi per creare le soluzioni di domani.

“Tuned” si pone come un viaggio in audio dall’Italia all’Olanda, dalla Germania agli Stati Uniti che racconta come sta evolvendo il mondo degli aeroporti attraverso la lente dell’innovazione. Gli aeroporti sono parte integrante dell’esperienza di viaggio, per questo hanno la necessità di essere efficienti, sicuri e sempre orientati verso le nuove tecnologie.

Aeroporti di Roma, che da poco ha ottenuto per la 4^ volta il riconoscimento Best European Airport Award da parte di ACI Europe, sta ultimando la realizzazione del suo Innovation Hub, il primo incubatore aeroportuale d’Italia che inaugurerà a settembre all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. L’ascoltatore sarà accompagnato dal giornalista Fabio Salamida e dalla voce di Rosita Bianchi alla scoperta di sei delle dieci startup selezionate per partecipare al programma di accelerazione che si svolgerà all’interno dell’Hub, svelando come nasce un’idea che può fare la differenza.