A Milano la terza edizione de “Il Verde e il Blu Festival”: tra gli invitati anche Draghi e Cingolani

Si terrà dal 23 al 25 settembre a Milano la terza edizione de “Il Verde e il Blu Festival”, manifestazione nazionale su sostenibilità, cambiamenti climatici, rivoluzione digitale, economia circolare, nuovi modelli industriali e finanziari, mobilità sostenibile.

Le prime due edizioni, con 65 appuntamenti complessivi, più di 350 relatori e circa 3mila presenze live, hanno raggiunto oltre 2 milioni di persone tra presenze on-site, live streaming, canali social, view e media coverage. La terza edizione del Festival vedrà la multinazionale di consulenza BIP come partner e co-organizzatore della manifestazione.

Come negli anni precedenti, si terrà una prima giornata di taglio più corporate e business, il venerdì, e due giornate di taglio più popolare e divulgativo, il sabato e la domenica, al parco BAM, Biblioteca degli Alberi di Milano, Fondazione Riccardo Catella, con cui si conferma la proficua partnership delle edizioni precedenti.

Saranno presenti ospiti di rilevanza nazionale e internazionale dal mondo della business community, della cultura e delle associazioni, delle istituzioni e del mondo accademico, dell’informazione e dei media, oltre naturalmente ai massimi rappresentati delle istituzioni. Sono stati invitati la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, i Ministri Roberto Cingolani e Vittorio Colao, la neuroscienziata di fama mondiale Kia Nobre, il filosofo Luciano Floridi, tra i maggiori pensatori globali contemporanei ed ispiratore della manifestazione, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, e poi ancora Premi Nobel, scienziati, scrittori, vertici di associazioni e delle maggiori imprese italiane, influencer e giornalisti, attori e musicisti.

Il programma 2022 prevede ampi dibattiti su temi cruciali e dettati dall’attualità quali energia, equità e pace, economia circolare e digitale, così come talk e incontri su città del futuro, mobilità sostenibile, salute, fashion, food&agriculture, turismo e molto altro. In programma anche 12 working group: tavoli tematici che vedranno istituzioni, associazioni, imprese, media e società civile lavorare insieme per elaborare idee e proposte concrete.

“Siamo una delle società di consulenza che cresce più rapidamente, con oltre 4mila persone in tutto il mondo, il nostro modello di business è improntato alla libertà, all’innovazione, alla capacità di interpretare la realtà e di aiutare i nostri clienti ad affrontare le trasformazioni in maniera competitiva e sostenibile, per creare valore duraturo”, è il commento di Carlo Capé, CEO di BIP. “Servono idee, confronto, cultura, dialogo: per questo abbiamo scelto di partecipare in prima linea all’organizzazione e alla crescita de Il Verde e il Blu Festival, un punto di riferimento per noi, per i nostri clienti e per le istituzioni, le organizzazioni, gli ospiti e il pubblico che rendono possibile questo importante momento di incontro e di crescita comune”

“Non posso che essere molto soddisfatto di questa importante alleanza per il Verde e il Blu Festival”, ha dichiarato Alessandro Beulcke, fondatore e CEO di Beulcke+Partners, la società che ha ideato e promosso il Verde e il Blu Festival. “Le istituzioni, come il Comune, le Università, le imprese, le organizzazioni e il pubblico troveranno un contesto ancora più stimolante e ricco, anche dal punto di vista dell’internazionalizzazione e del confronto sulle idee. Sono certo che la collaborazione con BIP farà crescere ulteriormente il Verde e Blu Festival, anche oltre i confini nazionali, portando le buone idee e le esperienze di Milano e dell’Italia su sostenibilità e innovazione come modello e ispirazione per un confronto globale, internazionale e in grado di attingere alle migliori esperienze nel mondo”.

Al Festival non mancherà lo spazio per le idee rivoluzionarie e per i giovani: insieme al Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano è infatti in programma il lancio della prima “Verde e Blu Challenge”, una competizione sui temi del digitale e della sostenibilità nell’ambito delle soluzioni energetiche, focalizzata sul Verde delle tecnologie green e sul Blu della rivoluzione digitale. La premiazione dei Team vincitori avverrà domenica 25 settembre sul Main Stage del Festival.

Il programma sarà arricchito da performance e concerti, proiezioni di film e presentazioni di libri. Inoltre, torna con una terza puntata co-prodotto e trasmesso sui canali Sky il talk show TV “il Verde e il Blu”, con la partecipazione di alcuni dei protagonisti del Festival.

L’edizione 2022 si svolge sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e con il patrocinio di Commissione Europea, Ministero della Transizione Ecologica, Comune di Milano, Politecnico di Milano. Inoltre, da quest’anno il Verde e il Blu Festival è un evento “water equal” grazie alla partnership con WAMI (Water with a Mission), con la scenta di bilanciare la water footprint dei partecipanti, garantendo un accesso più equo e sostenibile a questa risorsa così importante per il futuro del pianeta.