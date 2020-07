Emiliano Fittipaldi (Domani) e Giulio Gambino (TPI) discutono di giornalismo il 4 agosto a Volterra (Pisa)

Il 4 agosto, a partire dalle ore 18:00, presso il Parco Enrico Fiumi di Volterra, spazio al giornalismo in un dibattito con Emiliano Fittipaldi, neo vicedirettore di Domani, il nuovo giornale di Carlo De Benedetti, e Giulio Gambino, fondatore e direttore di TPI.

Il dibattito fa parte di una rete di eventi che, a partire da oggi fino al 29 agosto con inizio alle 18, illuminerà parco Fiumi sotto l’egida dell’associazione ‘Vai Oltre’ grazie al progetto ‘Anti social Park’, con l’obiettivo di reinventare spazi e trasformare la città in una fucina creativa. L’iniziativa verrà tenuta a battesimo oggi alle 18 con l’evento ‘Assp Starter Pack. Distanziamento sociale’, insieme alle istituzioni e con un dj set a cura di Umberto Staila. La filosofia sarà al centro del dibattito in programma domani dal titolo ‘Il Covid, un evento inatteso, e la filosofia’, con il professor Alfonso Maurizio Iacono, l’assessore Dario Danti e Greta Burchianti. Il 19 luglio ecco ‘Social music session’ con Karl & Gloria e con la cena nel parco, mentre il 22 luglio sarà possibile cenare in parco grazie ai ristoratori convenzionati con l’iniziativa.

Il 25 luglio l’evento vedrà protagonista un talk dal titolo ‘Di chi sono gli Etruschi’ con Valentina Nizzo e gli attori della Compagnia della Fortezza. Il 29 luglio arriva l’inaugurazione del nuovo teatro di San Pietro, ed il giorno successivo la scena sarà tutta per il progetto ‘Per aspera ad astra’, in un dialogo fra Armando Punzo, Roberto Pepi e Giorgio Righetti. Il 2 agosto il parco Fiumi ospiterà un nuovo banchetto al tramonto ed il 4 agosto spazio al giornalismo con Emiliano Fittipaldi e Giulio Gambino. Il 10 agosto ecco l’iniziativa ‘Politiche e comunicazione’ con Leonardo Cecchi e le associazioni ‘Orizzonti politici’ e ‘Tortuga’.

