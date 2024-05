Ecco “Dodici”, il nuovo romanzo di Tiziana D’Oppido

Arriva in libreria, “Dodici”, il nuovo romanzo di Tiziana D’Oppido, autrice, traduttrice e assessora alla Cultura del Comune di Matera. Una storia di determinazione e seconde possibilità che ci ricorda che non è mai troppo tardi per fare i conti con sé stessi e inseguire i propri sogni.

Il romanzo, presentato in anteprima al Salone Internazionale del Libro, è ora disponibile in tutte le librerie e negli store online.

Ester, una donna forte, astuta e intraprendente, ha quasi settant’anni, una boutique di cappelli che da oltre cinquant’anni riscuote successi, una clientela internazionale e un sogno: conquistare il mercato inglese prima della pensione. Per farlo, da brava imprenditrice, ha un piano infallibile: accaparrarsi un testimonial d’eccezione, l’attore britannico, bellissimo e appassionato di cappelli, Jude Soul. Niente è lasciato al caso, e in dodici step, uno per mese, Ester insegue il suo sogno, tra indagini su internet, bozzetti, e una vecchia rivalità con la sua ex discepola che torna a complicare le cose, fino all’epilogo finale.

La narrazione in prima persona offre al lettore uno sguardo intimo e autentico sul viaggio della protagonista rendendo “Dodici” un’opera appassionante ed ironica.

L’autrice

Tiziana D’Oppido, traduttrice, interprete, insegnante di liceo e dal 2020 Assessora a Cultura, Cinema, Turismo, Sassi Patrimonio UNESCO e Pari Opportunità del Comune di Matera. Collabora con case editrici e festival letterari. Ha pubblicato racconti e il romanzo Il narratore di verità (LiberAria, 2017), da cui è stato tratto nel 2024 uno spettacolo teatrale. Dodici è il suo primo romanzo per Round Robin editrice.

Round Robin editrice

La Round Robin nasce con l’obiettivo di coniugare narrativa di giovani autori emergenti e inchiesta giornalistica. Negli anni si consolida nell’ambito della saggistica, del giornalismo investigativo e del graphic journalism con titoli dal forte richiamo al sociale e alla lotta alle mafie. Tra le firme che oggi compongono il catalogo Round Robin, troviamo Massimo Carlotto, Ilaria Tuti, Mirko Zilahy, Lino Guanciale, Antonino Monteleone, Giovanni Tizian e molti altri. Rinomati i premi assegnati alla casa editrice, tra cui il Premio Giancarlo Siani, il Premio Andrea Pazienza e la candidatura al Premio Strega.