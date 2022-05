Arte e Guerra: un’occasione per scoprire attraverso l’arte quanto la guerra abbia influenzato il percorso dell’uomo

Il 27 maggio 2022 alle ore 18,30 a Palazzo Merulana, Roma, si terrà una conferenza sul tema Arte e guerra organizzata dalla storia dell’arte Roberta Bernabei con Cittadinanzattiva per supportare un’associazione di medici che opera in Ucraina, Medici del mondo, in questo momento così tragico (qui tutte le info). Nel corso della storia dell’arte sono state raffigurate innumerevoli battaglie, fin dai tempi dei faraoni, e alcune sono divenute celebri. Numerosissimi sono gli esempi attraverso lo scorrere dei secoli. La rappresentazione di altri aspetti della guerra, in particolare la sofferenza di vittime e civili, la condanna morale per i fatti narrati ha richiesto molto più tempo per svilupparsi. Dipingere la guerra è un’altra cosa. L’enorme dipinto “Guernica” di Picasso è l’esempio più celebre di un soggetto tristemente frequente nella pittura del XX secolo. Un tema, quello della guerra, che purtroppo è sempre attuale e accompagna l’uomo fin dagli albori della civiltà.