Andy Warhol, record mondiale per il ritratto di Marilyn Monroe: battuto a 195 milioni di dollari

A quasi sessant’anni dalla sua morte, il mondo non smette di parlare di Marilyn Monroe. Dopo le polemiche sullo storico vestito “Happy Birthday Mr. President”, indossato da Kim Kardashian al Met gala, l’icona pop è stata protagonista di un’asta da record. “Shot Sage Blue Marilyn”, una serigrafia del suo ritratto realizzata da Andy Warhol, è stata battuta da Christie’s per 195 milioni di dollari. Si tratta del prezzo più alto mai pagato per un’opera d’arte del ventesimo secolo, superando i 179,4 milioni pagati nel 2015 per “Les Femmes d’Alger (Version ‘O’)” di Pablo Picasso. L’opera ha anche superato qualsiasi altra opera d’arte americana mai venduta all’asta.

Ad aggiudicarsi l’opera, il celebre gallerista Larry Gagosian, che ha superato altri quattro rivali dopo una battaglia durata altrettanti minuti. Gagosian ha rifiutato di dire se ha comprato il quadro per sé o per un cliente.

Il precedente record per un lavoro di Warhol era di 105,4 milioni di dollari, stabilito nel 2013 da “Silver car crash (Double disaster)” (1963).

L’immagine di Marilyn del 1964 riprende una foto promozionale scattata per il film “Niagara”, realizzato l’anno prima. Warhol trasformò il ritratto in una icona cambiandone i colori: il rosa della della gomma americana per il volto si accompagna al rosso rubino delle labbra e all’ombretto azzurro delle palpebre, sullo sfondo verde salvia dell’insieme.

Ancora inarrivabile il primo posto dell’opera più cara di ogni tempo. Si tratta del “Salvator Mundi” di Leonardo da Vinci, venduto nel 2017 da Christie’s a New York per 450 milioni di dollari dal Dipartimento di Cultura e Turismo di Abu Dhabi.