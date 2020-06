Dopo una pausa, doverosa per la salute degli ospiti e dello staff, riapre il 1 luglio il ristorante La Pergola di Heinz Beck. La sua terrazza panoramica, da cui si può ammirare in un colpo d’occhio indimenticabile lo scenario unico della città Eterna fino ai Castelli Romani, è pronta a stupire nuovamente i suoi ospiti con rinnovata cura e perfezione. Gli ampi spazi de La Pergola permettono una ripartenza in assoluta sicurezza, con tavoli distanziati a tutela non solo della privacy degli ospiti, ma anche della loro sicurezza.

Gli elevati standard qualitativi che da sempre caratterizzano Heinz Beck e La Pergola sono ancora più puntigliosi sia nell’ineccepibile servizio che nella perfezione della pulizia e del rispetto del cliente, sotto tutti i punti di vista. Un ambiente organizzato e sicuro, un approccio positivo per trasmettere fiducia, con tutto il saper fare e la bellezza dell’Italia.

I piatti di Beck, famosi per essere salubri, perfetti nell’equilibrio e nell’originalità dei sapori, sublimi nella presentazione estetica, tornano con un menu per la bella stagione fresco e saporito.

Le materie prime, selezionate tra ciò che di meglio la stagione sa offrire, sono elaborate nelle preparazioni che caratterizzano la cucina di Beck e garantiscono il rispetto dei valori nutrizionali, in un percorso culinario che oltre a garantire un perfetto appagamento del gusto e della vista sa essere perfettamente salutare.

Tanti sono i nuovi piatti creati da Heinz Beck in questo periodo di pausa che lo chef ha dedicato interamente alla ricerca e alla creazione di nuove ricette e che sono presenti nel nuovo menu. Tra questi ricordiamo il piatto simbolo della rinascita: Frutti di mare su carpaccio di cocomero e pomodorini, e lo scampo su avocado con tapioca al lemongrass e lime con basilico.

Per godere al meglio la magia dell’estate italiana in un luogo sicuro, eccellente, e soprattutto gourmet.

