Dove mangiare in Italia: tre dritte per il fine settimana

DOVE: Via dello Sportello snc – Casteldilago (Terni) | TEL.: 347.7366202 | PREZZO MEDIO: 30 EURO

Domenica 28 novembre l’appuntamento è Oliviadi, nella tenuta di Marina Colonna a San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso: buona occasione per un fine settimana in una zona piuttosto inesplorata. Lei, Marina Colonna, presenta durante la giornata il frantoio ristrutturato con nuove tecnologie – il suo olio al cardamomo è superlativo – e chi vuole può soggiornare in un appartamento al piano terra tra gli olivi con due camere da letto e tanto di cucina. Al mattino scarpe da ginnastica ai piedi e prenotate un tragitto nei tratturi con Dimensione Explorer a piedi o in ebike: Alessandro Colombo, uno dei soci, organizza tutto al meglio con una telefonata al 347.7305781. Pranzetto o cenetta in trattoria? All’Osteria del Borgo a Larino, da Assunta D’Ermes e Domenico Stranieri: cucina molisana con vini del territorio tra polpette cacio e ova e grigliate di maiale e agnello. I wine lovers devono vedere le Cantine D’Uva, a Larino: producono ottima Tintilia del Molise e fanno pure ospitalità all’ombra della vite. What else?

