Dove mangiare in Italia: tre dritte per il fine settimana

Dalla rubrica "Food & Travel" del nuovo settimanale The Post Internazionale-TPI in edicola ogni venerdì. I migliori ristoranti consigliati da Loredana Tartaglia

OSTERIA DELL’ELEFANTE

A neanche mezz’ora da Roma carni locali da allevamenti di fiducia cotte al barbecue nelle ex cantine del Castello di Torre in Pietra, ristrutturate perfettamente tra pietra, ferro e cenni design. Prima assaggiate i loro taglieri di salumi e formaggi, nonché strozzapreti con pesto alle cime di rapa e pane croccante o guancia di manzo al Sagrantino, tutto cucinato dallo chef Marco Di Luca. Se il tempo lo permette, mangiate a pranzo nei tavoli all’aperto e ordinate pure il loro vino. Super!

DOVE: Via di Torre in Pietra, 247 – Loc. Torrimpietra (Roma)

TELEFONO: 06.61697070

PREZZO MEDIO: 35 EURO

SITO WEB: www.osteriaelefante.it

PUPILLO

“Non siamo gourmet, siamo popolari”. Dice così Luca Mastracci Pupillo, proprietario e pizzaiolo di questo locale a Frosinone – un’altra storica sede è a Priverno – noto per la pizza buona e digeribile. In quella fritta il ripieno è ciociaro con ricotta di bufala, guanciale di maiale, pepe, provola, ma prima provate il carbo supplì o il tradizionale supplì al telefono. Super la pizza Terracina con pomodoro, stracciata di bufala della vicina fattoria Amaseno e alici di Terracina.

DOVE: Viale Giuseppe Mazzini, 220 – Frosinone

TELEFONO: 331.9610793

PREZZO MEDIO: 18 EURO

SITO WEB: www.pupillopurapizza.it

OSTERIA BOTTEGA

Una certezza a Bologna. Trattoria tradizionale un po’ defilata fuori dal centro, è l’indirizzo degli amanti della cucina di una volta che prenotano un tavolo sotto i portici – adesso riscaldati – dal patron Daniele Minarelli. Come nelle canzoni di Guccini arrivano piatti della memoria in tavola fra tagliatelle al ragù, tortellini, cotoletta alla bolognese, rigatoni con le rigaglie e galantina di faraona. Provate pure rognone di vitello razza frisona e funghi porcini. Per gourmet.

DOVE: Via Santa Caterina 51 – Bologna

TELEFONO: 051.585111

PREZZO MEDIO: 45 EURO

SITO WEB: www.facebook.com/Osteria-Bottega

