Zerocalcare, la risposta agli hater dopo il forfait a Lucca Comics: “Io ero in Siria contro l’Isis, voi che fate?”

“Sono stato più volte in Siria quando c’era l’Isis per supportare i curdi e chi combatte sul campo il jihadismo. Lo faccio ancora tutti i giorni come posso. Amiche e amici miei più coraggiosi di me ai jihadisti gli sono andati a sparare direttamente. Tu esattamente che c… fai?”. Zerocalcare ha risposto così a chi lo ha attaccato sui social per la scelta di non partecipare al Lucca Comics in quanto manifestazione patrocinata dall’ambasciata di Israele.

“Rispondo solo a uno scemo a campione ma vale per tutti quelli che fanno finta di confondere la richiesta di finire bombardamenti e apartheid con l’appoggio a formazioni islamiste o antisemite”, ha aggiunto il popolare fumettista in un altro post su X.