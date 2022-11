Lo youtuber CiccioGamer89 denunciato per evasione fiscale

CiccioGamer89, noto youtuber con oltre tre milioni e mezzo di follower, finisce nei guai: il giovane, infatti, è stato denunciato dai finanzieri alla procura della Repubblica per omessa dichiarazione dei redditi e dell’Iva.

Secondo l’accusa, lo youtuber si sarebbe “dimenticato” di dichiarare al fisco oltre 1 milione di euro di compensi guadagnati negli ultimi 5 anni.

Mirko Alessandrini, questo il vero nome di CiccioGamer89, non avrebbe presentato la dichiarazione annuale per le imposte dirette e dell’Iva nonostante i compensi ricevuti, attraverso bonifici provenienti dall’estero, per le visualizzazioni accumulate sul suo canale Youtube.

Lo youtuber, secondo le indagini, non avrebbe versato imposte dirette per oltre 400mila euro e dell’Iva per circa 160mila euro.

CiccioGamer89 si difende: “Non sono un evasore”

Dopo le accuse, lo youtuber ha pubblicato un video per respingere le accuse: “Vi giuro che non sono un evasore”.

“Ho sempre pagato i miei F24, ho sempre pagato un botto di tasse – afferma CiccioGamer89 – e mi sono lamentato in live, però non voglio fare come altre persone che cercano di nascondere. Io voglio parlare di questa cosa. Cado dal pero”.

Secondo lo youtuber potrebbe esserci stato uno scambio di persona: “Io ho sempre pagato tutto, se veramente dovessi essere io questa persona, perché c’è una cosa un pò meccanica dietro, cioè non è detto che sia io. Sto sentendo un penalista. Vi tengo aggiornati”.