Vittorio Sgarbi difende Andrea Giambruno: “Parole di buon senso che ciascun padre direbbe”

Vittorio Sgarbi difende Andrea Giambruno: “Parole di buon senso”

Vittorio Sgarbi si schiera dalla parte di Andrea Giambruno, il giornalista e compagno di Giorgia Meloni finito al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni sulle violenze sessuali avvenute a Palermo e a Caivano.

Secondo il sottosegretario alla Cultura, le parole del conduttore sono “da prendere a modello, altro che chiedergli di scusarsi”.

“Siamo al ribaltamento del messaggio che ha voluto trasmettere. Andrea Giambruno ha detto quello che ciascun padre dovrebbe dire al proprio figlio. Cioè parole di buon senso, altro che mortificazione della donna” dichiara ancora Sgarbi.

Il critico d’arte, quindi, spiega: “Suggerire a una donna o a un uomo di non ubriacarsi non significa colpevolizzare il suo comportamento, ma richiamarlo a una condotta che lo sottragga a pericoli per la sua incolumità. Quello di Giambruno è un elementare suggerimento che chiunque dà alla persona a cui vuole bene. In sostanza, è quello che ogni genitore dovrebbe fare con il proprio figlio. Ma siccome si deve trasformare tutto in polemica, il fatto che a dirlo sia il compagno della premier diventa argomento di lotta politica. È tutto molto triste”.

Sgarbi è convinto che, quello di Giambruno, non è altro che “il monito del buon padre di famiglia verso il proprio figlio. Tutto qui”.