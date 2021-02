La frase shock di Feltri: “Prima che l’omosessualità diventi obbligatoria io preferirei morire”

Feltri: “Prima che l’omosessualità diventi obbligatoria io preferirei morire”

“Mi accusano di non sopportare i gay io invece ho molti amici omosessuali e non mi sono mai chiesto quali fossero le loro preferenze . L’ho scoperto chiacchierando con loro. Non provo nessuna repulsione nei confronti degli omosessuali. Devo aggiungere che quando sono nato l’omosessualità era fuori legge, li chiamavano invertiti poi il mondo si è un po’ evoluto ed è stata tollerata di nascosto”, lo ha detto il direttore di Libero Vittorio Feltri in un video-editoriale pubblicato sul sito del quotidiano. “Passano gli anni e si è imposta, è diventata una cosa che non suscita più nessun sentimento negativo, però adesso è diventata un orgoglio e se devo dirla tutto prima che diventi obbligatoria io preferirei morire”, ha aggiunto Feltri.

Leggi anche: 1. Sul caso Genovese auguri al carnefice e attenuanti alla vittima: il mondo rovesciato di Vittorio Feltri 2. Il triste declino di Vittorio Feltri: da erede di Indro Montanelli a provocatore pro-Salvini (di F. Bagnasco)

