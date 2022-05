Donna uccisa a coltellate a Vittoria, fermato il killer: “Omicidio casuale”

È italiano e ha 28 anni l’uomo che nel pomeriggio di mercoledì 25 maggio a Vittoria, in Sicilia, ha ucciso una donna di origini albanesi di 37 anni, Brunilda Halla. Il killer, che secondo le prime ricostruzioni soffriva di problemi psichiatrici, è stato fermato dai carabinieri, i quali hanno rinvenuto l’arma con cui ha commesso l’omicidio: un coltello di dieci centimetri. Secondo quanto ricostruito tramite le telecamere di videosorveglianza, l’assassino avrebbe prima avvisato la donna per strada, poi sarebbe tornato indietro per aggredirla con sei o sette coltellate nella parte alta della schiena, sulle spalle e vicino al collo. “Apparentemente dovrebbe trattarsi di un omicidio casuale, non è stato accertato alcun legame preesistente con la vittima”, ha dichiarato il procuratore capo di Ragusa, Fabio D’Anna. L’uomo ha confessato davanti al pm di Ragusa Francesco Riccio e ai carabinieri della compagnia di Vittoria e dei nuclei specializzati di Ragusa e Vittoria (Radiomobile e investigativo).