Violenza di gruppo su una studentessa, arrestati due calciatori del Livorno: uno è il figlio di Cristiano Lucarelli

Violenza sessuale di gruppo. È questa l’accusa rivolta a un gruppo di ragazzi che lo scorso marzo avrebbe violentato una studentessa americana, dopo una serata in discoteca a Milano.

Due gli arrestati: uno è il 23enne Mattia Lucarelli, calciatore del Livorno (in Serie D) e figlio di Cristiano, ex centravanti della stessa squadra. Anche il secondo è un giocatore del Livorno, il centrocampista 23enne Federico Apolloni. Entrambi sono stati posti ai domiciliari.

Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, lo scorso marzo la giovane aveva accettato un passaggio in auto da cinque giovani, al termine di una serata passata in discoteca con delle amiche. Invece di accompagnarla a casa, il gruppo l’aveva però portata in un appartamento del centro, dove l’avrebbe costretta a subire violenze. La ragazza ha denunciato gli abusi dopo qualche giorno, contattando la polizia.

Gli inquirenti sono riusciti a risalire all’identità dei cinque giovani, attribuendo a ciascuno specifiche responsabilità, ricorrendo alle testimonianze e all’analisi delle chat nei loro smartphone.