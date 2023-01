Violentata in pieno centro a Firenze: arrestato l’aggressore

A Firenze, in pieno centro, una ragazza di 28 anni è stata aggredita, trascinata in spala in un cantiere e violentata. L’aggressore le ha poi rubato il telefono per impedirle di chiamare aiuto. Si è rivestito ed è fuggito. È accaduto l’11 dicembre 2022, poco prima dell’alba. La 28enne era di ritorno da una serata trascorsa con gli amici. Lo riporta Repubblica.

Dopo un mese di ricerche, i carabinieri della stazione di Firenze Uffizi hanno individuato e arrestato l’aggressore al parco delle Cascine. Si tratta di un 25enne gambiano, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato. identificato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza poste lungo la strada in cui il 25enne ha aggredito la giovane, approfittando del suo stato di inferiorità psico-fisica, visto che la ragazza aveva assunto diversi alcolici prima di rincasare. Anche i dettagli forniti dalla 28enne sono stati fondamentali per l’identificazione dell’aggressore, come gli abiti che indossava quella notte e la cover ben riconoscibile del telefono rubato alla vittima.

I carabinieri hanno catturato il 25enne al parco delle Cascine. Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Firenze su richiesta della procura. L’uomo è stato poi condotto nel carcere di Sollicciano. È accusato di violenza sessuale aggravata dallo stato di inferiorità della vittima e rapina per ostacolare la pubblica e privata difesa finalizzata a impedire alla vittima di chiedere aiuto.