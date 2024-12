Vigilia di Natale 2024: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 24 dicembre

Oggi, Vigilia di Natale, i supermercati sono aperti o chiusi in Italia? Sono giornate molto piene e frenetiche, alla ricerca degli ultimi regali o degli ingredienti per preparare il Cenone e il pranzo di Natale. Dunque è frequente rendersi conto all’ultimo momento di aver dimenticato qualcosa di essenziale. Per evitare inconvenienti, è utile sapere quali supermercati rimarranno aperti durante le festività natalizie e con quali orari.

C’è da dire innanzitutto che ogni catena e ogni singola amministrazione regionale può scegliere autonomamente cosa fare in queste ricorrenze. E quindi decidere se tenere aperti o chiusi i propri punti vendita. Il consiglio che vi diamo è quindi quello di verificare direttamente in anticipo l’apertura o la chiusura del vostro supermercato o negozio di fiducia, consultando magari il sito o le pagine social della catena, o direttamente recandovi sul posto in cerca di qualche cartello informativo.

Proviamo comunque a fare un po’ il punto della situazione per quanto riguarda la Vigilia di Natale, 24 dicembre. I punti vendita di Aldi saranno aperti il 24 dicembre con orari regolari. Carrefour adotta una politica di orari più flessibile rispetto ad altre catene: varia gli orari di apertura in base alla regione e alla città: in generale il 24 dicembre rimarranno aperti. La Vigilia di Natale i supermercati Esselunga saranno aperti dalle 7.30 alle 20.00. I supermercati Iper saranno aperti il 24 dicembre con orari ridotti, dalle 8.00 alle 20.00. Per quanto riguarda Coop, i punti vendita saranno aperti solo il 24 dicembre, ma con orario ridotto, che va generalmente dalle 8.00 alle 19.00, stessa cosa per MD. Orario ridotto il 24 dicembre anche per Lidl. Per il Pam i supermercati il 24 dicembre saranno aperti dalle 8.00 alle 20.00. Domani, 25 dicembre, giorno di Natale invece saranno quasi tutti i negozi e i supermercati chiusi.