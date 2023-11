Lo sfogo dei Vigili del Fuoco: “Basta stupidità, anche noi vogliamo tornare a casa dai nostri cari” | VIDEO

Lo sfogo dei Vigili del Fuoco: “Basta stupidità” | VIDEO

Impegnati da diversi giorni nel salvare vite messe in pericolo dall’ondata di maltempo che ha colpito l’Italia, i Vigili del Fuoco si sfogano sui social contro coloro che, nonostante gli avvertimenti, mettono a repentaglio la propria sicurezza e anche quella dei pompieri costretti a intervenire.

Sulla propria pagina Facebook, infatti, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Genova hanno postato un video che ritrae un uomo, il quale viene travolto da un’onda mentre tenta di scattare una fotografia.

Un comportamento sconsiderato che ha messo a repentaglio non solo la sua vita, ma anche quella degli stessi Vigili del Fuoco che sono poi dovuti intervenire per soccorrerlo.

“Il nostro lavoro consiste anche nel rischiare per salvare altri da condizioni di pericolo, indipendentemente dai motivi che hanno portato le persone a rischiare. Ma, vedete, sembrerà forse strano a qualcuno, ma abbiamo l’ambizione, a fine turno, di tornare a casa dai nostri cari. E rischiare di non tornarci per la stupidità di una evidente moltitudine, non ci rende sereni” si legge nel post che in breve tempo è diventato virale sui social.