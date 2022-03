Dramma a Chiampo, nel vicentino. Un uomo e una donna di 60 anni sono stati uccisi a colpi di pistola: a commettere l’omicidio sarebbe stato il figlio 25enne. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, il tragico episodio sarebbe avvenuto ieri pomeriggio nell’abitazione di Chiampo dove i tre risiedevano. Il giovane, che ha ucciso i suoi genitori con un’arma detenuta illegalmente, è poi uscito di casa vagando per ore in auto. La notte scorsa ha deciso di costituirsi ai carabinieri di Vicenza. All’origine dell’omicidio potrebbero esserci questioni economiche. Pare che negli ultimi tempi erano frequenti le liti in famiglia proprio a causa dei soldi che il 25enne pretendeva dai genitori.