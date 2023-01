Verona, tre morti in un incidente stradale: erano tutti giovanissimi

Ancora un incidente mortale, ancora giovani vite stroncate. La scorsa notte una Peugeot 206 è sbandata lungo la strada che collega Veronella a Belfiore (Verona), finendo in un torrente in fondo a una scarpata di 10 metri. Sono morti così un fratello e una sorella di 18 e 16 anni e un terzo ragazzo di 19. Erano tutti residenti a Monteforte d’Alpone, in provincia di Verona.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte della Stradale. A bordo dell’auto c’era anche un quarto ragazzo, 20enne, rimasto ferito nell’impatto. È stato lui a chiamare aiuto dopo essere uscito dalla vettura. Il ragazzo è stato poi trasportato all’ospedale di San Bonifacio. L’auto è stata posta sotto sequestro.