Nella notte in un incidente stradale nel Veneziano è morto Michele Malenotti. Il 42enne era il volto più noto della famiglia di imprenditori che, con il gruppo Clothing Company, aveva rilevato nel 20o4 Belstaff, lo storico marchio britannico di trench, giubbotti e capispalla, rilanciandolo e cedendolo nel 2011 agli svizzeri di Labelux, moda e lusso, per 110 milioni. Malenotti era in sella a una Vespa.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 3.40 sulla strada regionale 15 Noalese (lungo il Drizzagno), in corrispondenza di una rotatoria nel tratto tra Scorzè e Zero Branco, in provincia di Venezia. Ancora da accertare le cause.

Alla base della tragedia ci sarebbe un malore improvviso: Malenotti viaggiava da Scorzè in direzione di Mogliano Veneto. Avrebbe mancato la curva ed è finito con il mezzo proprio al centro della rotonda, urtando il cordolo in cemento e cadendo rovinosamente. L’impatto, dalle prime informazioni, non avrebbe coinvolto altri veicoli.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che però non hanno potuto fare nulla per salvare il 42enne. La dinamica dell’incidente, in ogni caso, deve ancora essere chiarita in ogni sua parte. Era diventato lui il volto della Belstaff: dopo la cessione alla Labelux per 110 milioni, era diventato l’ad di Matchless, una azienda internazionale di abbigliamento ed e-bike, che ha sede e produzione in Veneto e negozi anche a Milano, Treviso, Londra e Monaco.