Venezia, vasto incendio in una ditta di prodotti chimici: è codice rosso

Nella mattina di oggi, venerdì 15 maggio, un vasto incendio è scoppiato in un’industria chimica di Porto Marghera, nell’entroterra di Venezia: si tratta dell’azienda 3V Sigma, specializzata in prodotti chimici. Sul posto stanno intervenendo diversi operatori dei vigili del fuoco. Al momento non si è al corrente di eventuali danni alle persone, oltre che alle cose, ma si tratterebbe di un incendio di notevoli dimensioni.

“L’impianto fa resine e catalizzatori, i prodotti sono altamente tossici: si consiglia di chiudersi in casa”: spiegano i Vigili del fuoco a TPI.

“L’amministrazione comunale invita la popolazione in via prudenziale a chiudere le finestre e restare in casa”, ha twittato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che poi ha fatto diramare il “codice rosso”. “Chiudere finestre e stracci umidi per evitare che il fumo tossico entri in casa. I vigili del fuoco del Veneto sono sul posto”. Il Servizio di emergenza sanitaria Suem di Venezia e Treviso stanno intervenendo con quattro ambulanze, due elicotteri e le squadre di soccorsi speciali.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con otto squadre impiegando anche il nucleo speciale NBCR. Immediato è stato l’allarme e l’avvio del piano d’emergenza esterno. Le sirene hanno iniziato a risuonare per avvertire la popolazione. È alta la possibilità di dispersione nell’aria di sostanze chimiche.

La municipalizzata Actv ha deviato due linee di autobus (18 e 53) su percorsi alternativi. Tutte le linee in transito per Malcontenta-Marghera sono deviate sulla strada regionale 11, la tangenziale. Chiusa anche Via Padana. Secondo le prime informazioni, stanno bruciando etanolo e metanolo. La centrale operativa della Polizia locale informa che, in base al Piano per le industrie a rischio di incidente rilevante, “tutti i residenti nella Municipalità di Marghera devono restare in casa o in luogo chiuso e tenere chiuse porte e finestre”.

