Paura a Vasto, lupo attacca marito e moglie: lei si salva arrampicandosi sulla ringhiera

Aggrediti da un lupo in città. Una coppia di Vasto, in provincia di Chieti, sostiene di essere sfuggita di poco dall’attacco dell’animale dopo essere uscita da casa degli amici. “È stato l’episodio più spaventoso della mia vita e a chi sta facendo ironia sui social auguro che non accada mai ciò che è successo a me e mia moglie”, ha detto al Corriere Adriatico l’uomo che negli scorsi giorni ha condiviso la vicenda sui social. “Sono sicuro che fosse un lupo, ho due cani e un lupo lo so riconoscere”, ha aggiunto.

Il fatto risale a qualche sera fa. Usciti da casa degli amici, lui e la moglie avevano visto in fondo al vialetto un animale, che sostengono fosse un lupo. La donna ha iniziato a urlare ed è fuggita. L’animale, ha raccontato l’uomo, “ha girato la testa verso di lei e si è lanciato all’inseguimento”. Mentre la moglie cercava di scavalcare una ringhiera, lui ha cercato di attirare l’attenzione del canide mettendosi a urlare. Immediatamente l’animale ha iniziato a correre verso l’uomo, che insieme alla moglie si è precipitato nella casa degli amici, dove sono riusciti a trovare rifugio.

“Abbiamo raccontato l’episodio solo per sollevare l’attenzione di chi di dovere sulla pericolosità della presenza dei lupi in città, perché se io e mia moglie siamo stati in grado di correre e sfuggire all’attacco, a un anziano o a un bambino poteva andare molto peggio. Non aspettiamo che accada una tragedia prima di prendere provvedimenti”, ha affermato.