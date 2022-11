Varese, bambino di due anni investito da un’auto mentre era sul passeggino: ricoverato in terapia intensiva

Travolto da un’auto mentre la madre lo spingeva nel passeggino. Un bambino di due anni è in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica a Gallarate, in provincia di Varese, dove un’auto guidata da una donna di 70 anni ha centrato in pieno il passeggino mentre usciva da una rotonda.

La donna alla guida della Fiat Panda, sottoposta come da prassi all’alcol test, ha detto di non aver visto la famiglia che attraversava la strada. A loro volta, il padre e la madre del bambino hanno detto di non aver visto arrivare l’auto. A chiarire la dinamica dell’incidente sarà la polizia locale, che ha avviato le indagini.

Dopo lo scontro sono intervenuti i soccorritori del 118, un’automedica e i medici rianimatori. Il piccolo, che ha riportato un grave trauma cranico, è stato intubato e trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo. Al momento è ricoverato in terapia intensiva ma non è in pericolo di vita.