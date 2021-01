Varese, 16enne presa a pugni e picchiata con un guinzaglio dal fidanzato minorenne

Dopo una lite per motivi banali, il ragazzino ha colpito la giovane con un pugno al volto e poi l’ha percossa con il guinzaglio del suo cane. A quel punto la 16enne ha chiamato il 112 chiedendo aiuto ed è stata soccorsa e portata in ospedale non in gravi condizioni. Al momento la famiglia della minore non ha sporto denuncia, e quella d’ufficio partirà all’esito dei referti.

L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia ha aumentato maggiormente il rischio di violenza sulle donne in quanto, quasi sempre, la violenza avviene all’interno della famiglia.

La lotta contro la violenza non si è fermata in questo periodo; il numero 1522 antiviolenza e stalking, i centri antiviolenza e le case rifugio sono sempre rimasti attivi nel rispetto delle previste prescrizioni igienico – sanitarie ed in aggiunta le istituzioni hanno rafforzato gli interventi di contrasto e prevenzione.