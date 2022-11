La truffa a Valeria Marini: 16mila euro per un corto mai realizzato

Valeria Marini tra i corridoi della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio. La nota showgirl, in queste settimane impegnata con Tale e Quale Show, sta affrontando il processo in cui veste i danni della vittima di una truffa che, a suo dire, avrebbe commesso la stessa persona che sta affrontando un processo per aver sottratto circa 300 mila euro alla madre dell’attrice invitandola a effettuare un investimento successivamente non andato a buon fine.

Giuseppe Milazzo, catanese classe 1974, secondo quanto riporta La Repubblica, è stato denunciato per aver coinvolto la Marini per un cortometraggio che la star avrebbe dovuto produrre e interpretare e per cui avrebbe chiesto anche un finanziamento di 16 mila euro. Nulla di strano se non fosse che l’uomo avrebbe chiesto 20mila euro anche a un’altra signora, adesso costituita parte civile insieme alla Marini. Alla fine il progetto non è andato in porto e quindi le due donne ritengono di essere state truffate. Ieri però la procura ha detto al giudice che intende archiviare la faccenda, considerandola una questione da affrontare in un tribunale civile e anche di difficile comprensione, visto che secondo la difesa di Milazzo i motivi per cui il corto alla fine non è stato realizzato dipenderebbero anche dalle esigenze dell’attrice.