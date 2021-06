VACCINI ANTI-COVID IN ITALIA: L’AGGIORNAMENTO SULLE DOSI CONSEGNATE E SOMMINISTRATE | 4 GIUGNO 2021

Qual è la situazione dei vaccini in Italia ad oggi, venerdì 4 giugno 2021? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Ore 7:00 – Consegnate oltre 40,1 milioni di dosi: somministrate quasi 36,4 milioni – Finora sono state consegnate all’Italia 40.122.659 dosi e ne sono state somministrate 36.392.761. A ricevere la seconda dose sono state invece 12.562.464 di persone. Il 23,16 per cento della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale.

Notizia in aggiornamento

