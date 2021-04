Vaccini anti-Covid in Italia: l’aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate | 24 aprile 2021

Qual è la situazione dei vaccini in Italia ad oggi, sabato 24 aprile 2021? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Qui l’aggiornamento sulle dosi di vaccino anti-Covid consegnate e somministrate in Italia

Ore 7.00 – Somministrate 17 milioni di dosi –Al momento in Italia sono state somministrate 17.095.530 dosi di vaccino anti-Covid a fronte di 19.880.040 dosi consegnate. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono finora 5.041.929.

Leggi anche: I vaccini anti-Covid funzionano (tutti). Ecco i dati e gli studi che lo dimostrano

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

Potrebbero interessarti Salta la riapertura dei centri commerciali nel weekend, ira della Lega Covid, ultime notizie. Usa, dall’Fda via libera al vaccino Johnson & Johnson Aperture, spostamenti, scuola: le regole della zona gialla