Unicredit non funziona: down la app e il sito della banca, oggi 5 ottobre 2020

Non funzionano la app e il sito di Unicredit. Da questa mattina, lunedì 5 ottobre 2020, molti clienti della banca stanno avendo problemi ad accedere alla propria area personale sul sito o alla app. Provando a fare qualunque operazione, infatti, la risposta del sistema è server non raggiungibile. Continuano dunque i problemi per Unicredit dopo il down durato ben due giorni lo scorso 14 e 15 settembre. Anche nei giorni a seguire i disservizi non erano mancati e oggi, 5 ottobre, si sono ripresentati in tutta Italia in maniera importante.

Le segnalazioni di down di Unicredit si registrano da questa mattina, specie dalle 9 in poi, e al momento il problema non sembra essere risolto. Si spera che nelle prossime ore tutto torni alla normalità. Anche il sito downdetector segnala gravi disservizi in tutt’Italia.

Notizia in aggiornamento

