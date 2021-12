Ultimo contro i virologi: “Smettetela di fare i pagliacci e le star”

Non si placano le polemiche dopo la performance canora dei virologi Bassetti, Pregliasco e Crisanti a ‘Un giorno da pecora’: il cantautore romano Ultimo ha attaccato i dottori in una stories sul proprio profilo Instagram ricordando le difficoltà che la categoria dei cantati, e più in generale degli artisti, sta vivendo in questo periodo.

I tre virologi hanno cantato una versione pro-vax di ‘Jingle Bells‘ provocando l’ironia e rabbia sui social. Tra chi ha giudicato di cattivo gusto i tre dottori c’è anche il noto cantante romano Ultimo che su Instagram ha scritto: “Lasciate che siamo noi a salire sul palco. Tornate negli ospedali a fare il vostro lavoro. Smettetela di andare in tv a fare i pagliacci e le star“.