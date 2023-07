Tentato furto la scorsa notte a Latisana (Udine) in via Leonardo Da Vinci dove i ladri, probabilmente in 2, hanno cercato di entrare in casa di una ragazza di 23 anni passando dal balcone. Poi hanno tentato di forzare la porta finestra, senza riuscirci

L’incubo della giovane è iniziato quando, al suo risveglio questa mattina, si è resa conto che la porta finestra del balcone era stata danneggiata e che qualcuno aveva chiaramente tentato di entrare. Ma è quando la giovane è uscita sul balcone, dove faceva dormire i suoi due gatti, che la ragazza è rimasta sconvolta. Uno è scomparso, mentre l’altro è stato trovato agonizzante con un sacchetto di nylon sulla testa.

La giovane ha immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri. Le indagini sono attualmente in corso per identificare i responsabili.