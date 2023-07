Turisti a riva con la barca a motore, scoppia una rissa: “Hai toccato mia moglie, pezzo di m…”

Una rissa nata da una manovra tanto pericolosa quanto vietata. È quella scoppiata sulla spiaggia di Cala Lunga sull’isola della Maddalena, dove l’arrivo del tender di uno yacht ha scatenato l’ira dei bagnanti. Il fatto risale allo scorso sabato 15 luglio quando, secondo quanto riporta l’Unione Sarda, il tender è sbarcato sulla spiaggia di Porto Massimo per recuperare alcuni turisti.

Una manovra vietata, come alcuni bagnanti hanno cercato di far capire ai due stranieri presenti sull’imbarcazione, che si è avvicinata alla riva con il motore acceso mentre alcune persone nuotavano. Secondo alcune testimonianze, dovevano recuperare una donna e alcuni bambini a terra. Come osserva il quotidiano, sarebbe vietato avvicinarsi alla riva in assenza di una corsia, tantomeno in una costa vincolata come quella dell’isola sarda.

La Maddalena, #Sardinia:

Mega tender of a maxi #yacht belonging to some #Russian tourists arrives on the beach to recover the family. The tender could not have gotten so close to the shore, creating a danger for the bathers and a dispute arose from there https://t.co/zpk7yaCmlO pic.twitter.com/wzWol0M1Pu

