Trovato morto runner scomparso in Trentino: forse aggredito da un orso. La protesta dei residenti: “Ora basta”

È stato trovato la scorsa notte il corpo di Andrea Papi, 26enne scomparso nei boschi della Val di Sole, in Trentino. Del giovane, appassionato di corsa in montagna, non si avevano notizie dalle 17, quando aveva inviato un ultimo messaggio alla madre. Era uscito per allenarsi in montagna e più tardi si sarebbe dovuto recare a una cena con alcuni amici e la fidanzata, a cui non è mai arrivato. Dopo due ore di ritardo è scattato l’allarme, dando il via alle ricerche che si sono inoltrate nella notte.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 3 di mattina territorio del comune di Cavizzana. Sul corpo del 26enne sono stati trovati i segni evidenti di ferite inferte da un grande animale, forse da un orso. Rimane da accertare se l’animale abbia colpito Papi quando era già in vita o se abbia avuto un malore.

Gli abitanti di Caldes, paese della vittima, danno per scontata l’ipotesi dell’aggressione di un orso, citando recenti aggressioni ad animali di allevamento. “Bisognava solo attendere la morte di una persona”, il commento dei residenti. Il 5 marzo scorso, sempre in Val di Sole, il 38enne Alessandro Cicolini è stato ferito da un orso mentre passeggiava con il cane.