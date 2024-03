Trova una pensione di 600 euro al bancomat e la consegna alla polizia: “Poteva essere mio nonno”

Va al bancomat e si vede erogare 600 euro senza nemmeno inserire la tessera. È accaduto nel quartiere di Barriera di Milano, a Torino, dove una ragazza di 26 anni originaria di Benevento recatasi presso l’istituto bancario di via Ternengo per effettuare un prelievo di denaro, non ha nemmeno infilato la sua carta nel macchinario e si è vista spuntare delle banconote. La giovane ha subito capito che si trattava di una disattenzione da parte del cliente che l’aveva preceduta.

Così ha preso in custodia la pensione di un 67enne romeno che, per sbadataggine, era andato via dallo sportello prima di ritirare il denaro e lo ha consegnato al commissariato San Donato. La giovane insegna da due anni educazione fisica all’istituto tecnico Bodoni-Paravia e giovedì scorso ha consegnato la pensione dell’anziano alle forze dell’ordine. “Mi sono messa nei suoi panni, poteva essere mio nonno. Lo avrei fatto altre mille volte e spero che serva a testimoniare che aiutare il prossimo è la cosa più bella che ci sia”.

La polizia è riuscita a restituire la pensione al 67enne che commosso ha ringraziato le forze dell’ordine, lasciando 50 euro agli agenti e chiedendo che quel denaro fosse di ricompensa alla ragazza. “Ho preso i 50 euro – ha raccontato la 26enne a Repubblica – lo ringrazio, ma non voglio tenerli. Vorrei donarli in beneficenza a un’associazione, tornerò in Questura per chiedere di indicarmi un nome. Mi piacerebbe invece incontrare il signore per salutarlo. Non ci siamo visti in faccia e non so neppure come si chiami”.