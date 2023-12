Treviso, 17enne non può andare a scuola per un tumore. I compagni: “Non entriamo se non le danno la dad”

Non può andare a scuola a causa di un tumore, ma non può neanche seguire le lezioni a distanza. È il caso di una studentessa della provincia di Treviso, costretta a causa della sua malattia a sottoporsi a chemioterapie che si protrarranno per mesi. La vicenda ha spinto i suoi compagni all’istituto tecnico agrario “Sartor” a indire una protesta: da giorni ormai gli alunni di una classe del quarto anno del “Sartor” non entrano più in aula.

L’istituto non è in grado di garantire le lezioni online a distanza senza la fibra ottica, che non è mai arrivata alla scuola. Secondo quanto riporta Il Gazzettino, i genitori hanno tentato di parlare con la dirigente, la referente per l’inclusione, gli uffici scolastici provinciale e regionale, il sindaco di Zero Branco prima della protesta lanciata con i compagni di classe della 17enne.

I ragazzi hanno deciso che non torneranno finché ​non verrà data una connessione e la promessa scritta che il collegamento verrà garantito per tutto l’anno scolastico.