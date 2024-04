Treviso, pestato da due minorenni mentre cerca di difendere una donna. Il papà del bullo lo invita a cena. E lui accetta

Un uomo di 50 anni, trevigiano che vive in Svizzera, è stato preso a pugni e calci, anche quando era a terra, dopo che ieri in centro a Treviso era intervenuto per difendere una donna presa di mira da due minorenni.

La signora aveva rimproverato i ragazzi perché facevano impennate in bicicletta in una zona riservata ai passanti. Per tutta risposta, i due giovani hanno iniziato ad offenderla, filmando tutto con il telefonino. Quindi l’intervento del 50enne e l’aggressione.

Sul posto, in vicolo Rialto, sono poi intervenuti i poliziotti, che hanno dovuto respingere a loro volta un tentativo di aggressione della coppia di giovani violenti. Gli agenti hanno arrestato il più grande, un 17enne, e denunciato il 15enne, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. “Mi hanno preso a pugni, mi hanno lanciato un bidone in testa”, ha raccontato l’uomo che poche ore dopo l’aggressione è stato invitato a cena dal papà del 17enne arrestato. “Non ho nessun rancore – ha raccontato a Il Gazzettino -. Per me sarebbe bellissimo poterlo vedere e capire cosa gli è saltato per la testa. Anch’io sono padre e l’ultima cosa che vorrei vedere è un ragazzo che perde le redini della sua vita”.