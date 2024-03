Un piccolo aereo, un ultraleggero a motore con due persone a bordo, è precipitato nel giardino di un’abitazione di vicolo degli Alpini, a Trevignano, nel Trevigiano. È successo poco dopo le 11 di oggi, 23 marzo. Il bilancio è di due morti. A perdere la vita sono Lanfranco De Gennaro, classe ’53, generale dell’aeronautica militare in pensione, che pilotava il velivolo, e la moglie, Lucia Buccieri, stessa età del marito. La coppia, di origini friulane, abitava a Treviso.

Stando a quanto emerso, il mezzo era decollato poco prima dalla vicina base di Montebelluna. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Suem e carabinieri. L’ultraleggero sarebbe precipitato per un problema tecnico: alcuni testimoni avrebbero riferito di aver sentito un rumore anomalo prodotto dal motore, prima che il mezzo precipitasse al suolo. Per i due coniugi non c’è stato nulla da fare.