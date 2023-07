Tragedia sul Gran Sasso: alpinista romano precipita e muore, salvo l’amico

Un alpinista è morto sul Gran Sasso, dopo essere precipitato durante l’arrampicata del Corno Piccolo (2.655 metri). Il 31enne romano sarebbe caduto per ragioni ignote dalla via Mirca, un tratto estremamente difficile. Si trovava in cordata con un amico, anche lui di Roma, rimasto illeso.

Il compagno, convinto in un primo momento che l’amico stesse bene, ha subito allertato il 118. A causa delle forti raffiche di vento, l’elicottero ha fatto scendere in parete un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico, che ha recuperato l’alpinista illeso, mentre gli altri soccorritori hanno tentato di portare a valle la salma dell’alpinista, caduto in una nicchia della parete sottostante.