Totti-Ilary, la conduttrice si aggiudica la villa dell’Eur ma le costerà 30mila euro al mese

Trentamila euro al mese. Tanto costa mantenere la villa dell’Eur che Ilary Blasi si è aggiudicata nel primo round della separazione da Francesco Totti. Spese che adesso sarà la conduttrice a sostenere per la gestione della casa, intestata aall’ex calciatore. Secondo quanto riporta l’edizione romana del Corriere della Sera la proprietà da 1.500 metri quadrati, valore stimato di 18 milioni di euro, comprende 25 stanze, campi da tennis e da calcetto, un parco, una Spa, due piscine, un sistema di telecamere e anche un macchinario per la separazione automatica della spazzatura.

Le spese mensili comprendono le bollette, arrivate a 10mila euro con i recenti rincari, gli stipendi di governanti giardinieri e addetti alla sicurezza. “Adesso se li ritrova tutti lei sul groppone”, il commento di una fonte del quotidiano.

Per la separazione la giudice della prima sezione tribunale civile ha stabilito che Totti dovrà versare 12.500 euro al mese destinati al mantenimento dei figli, poco più della metà dei 24mila euro chiesti da Ilary. Le spese straordinarie sono invece divise al 50 percento tra i due, mentre l’ex calciatore pagherà il 75 percento delle spese scolastiche. Per i tre figli è stato stabilito l’affido congiunto, con il collocamento presso la madre. Fino al 23 giugno, Totti dovrà tenersi a disposizione ogni lunedì per prendersi cura dei ragazzi, visto l’impegno di Ilary con L’isola dei famosi.