Accusa un malore dopo una tentata rapina e si accascia: morto 64enne ristoratore di Viareggio

Un malore accusato in seguito a una tentata rapina: è morto così Alberto Biancalana, 64enne ristoratore di Viareggio, che ieri sera si è sentito male dopo che un uomo è entrato nel suo locale a Torre del Lago, in provincia di Lucca, minacciando i proprietari pretendendo che gli venissero serviti alcolici e sigarette. Biancalana si trovava all’interno dell’esercizio, “L’Elefante marino”, che gestiva insieme ad un socio, quando poco dopo le 23.30 di ieri sera c’è stata l’irruzione da parte del facinoroso, un uomo straniero. Avrebbe anche ferito alla mano l’altro proprietario, utilizzando un paletto di legno.

Il 64enne è stato sottoposto immediatamente ad una serie di tentativi di rianimazione, è stato poi stato trasferito d’urgenza all’Opa di Massa, ospedale specializzato nelle patologie cardiache, per sottoporlo a ecmo (macchina cuore-polmone), ma per lui non c’è stato nulla da fare. I carabinieri indagano per ricostruire la vicenda: l’uomo che ha tentato la rapina nel locale, di origini marocchine, è stato arrestato in flagranza di reato.