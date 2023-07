Una palazzina di tre piani è crollata nel cuore del centro antico di Torre del Greco, città situata nelle immediate vicinanze del parco nazionale del Vesuvio, tra il Vesuvio e il golfo di Napoli. Il cedimento è avvenuto intorno alle ore 11,30 di questa mattina. E’ successo in vico Pizza, traversa del centralissimo corso Umberto I. Tre persone sono state estratte vive dalle macerie e trasportate in ospedale. Un passante e un bambino, investiti dai calcinacci, sono stati soccorsi e medicati: le loro condizioni non destano preoccupazione.

Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha poi spiegato che “non risultano dispersi”. La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per verificare le cause del cedimento ed eventuali responsabilità. Sul posto sono ovviamente presenti anche i carabinieri. Il traffico è stato bloccato in un ampio perimetro attorno alla zona del crollo.

La gente dei palazzi vicini è scesa in strada, mentre vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile stanno operando sul luogo del crollo. Il sindaco di Torre del Greco, che si trovava fuori città, sta rientrando. I vigili del fuoco hanno disposto l’evacuazione a scopo precauzionale di alcune palazzine adiacenti a quella crollata. Secondo una prima stima, gli sfollati sarebbero una trentina. Il sindaco Luigi Mennella assicura che il Comune si sta attivando per offrire a tutti sistemazioni alternative.