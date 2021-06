Trovato morto in cantina con un coltello conficcato in un occhio: mistero a Torino

È stato ritrovato in cantina con un coltello conficcato in un occhio, riverso supino al centro della stanza: Enrico Pellegrini, 52enne disoccupato, è morto nel centro di Torino, in un elegante condominio di via Principi d’Acaja.

Il fratello della vittima, Carlo Pellegrini, 48 anni, è stato rintracciato nella notte a Rovereto, in Trentino. Dopo un lungo interrogatorio in caserma, è stato fermato per omicidio. I carabinieri si erano messi sulle sue tracce dopo aver trovato il cadavere nella cantina del condominio in cui vivevano entrambi da sempre.

Da alcuni giorni si erano perse le tracce dei due fratelli, e il padre, che non riusciva a contattarli, ha dato l’allarme. Il cadavere era in cantina, probabilmente già da qualche giorno. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, su richiesta dei carabinieri, per sfondare prima la porta di accesso dell’appartamento e, successivamente, della cantina.

Le indagini, coordinate dal pm Delia Boschetto, sono affidate ai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dell’Arma, intervenuti per svolgere accertamenti scientifici alla ricerca di impronte digitali e di ogni altro indizio utile a ricostruire cosa sia successo.

Leggi anche: Donna viene picchiata con bastone e ridotta in schiavitù: arrestato il marito a Messina