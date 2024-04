Torino, stop al fumo all’aperto: sigarette vietate a meno di 5 metri dalle altre persone

Dopo Milano e Modena, anche a Torino a breve scatterà il divieto di fumo all’aperto. Lo norma riguarderà parchi, manifestazioni, fermate degli autobus, dehors. Chiunque si troverà a una distanza inferiore a 5 metri dalle altre persone non potrà fumare qualunque tipo di sigaretta, neppure quelle elettroniche o a tabacco riscaldato.

Lo stop è contenuto all’interno di una delibera approvata dal consiglio comunale torinese che interviene sul Regolamento di polizia urbana e sarà in vigore tra due settimane (dopo la pubblicazione su albo pretorio). Per chi non rispetterà il divieto sono previste sanzioni fino a 100 euro.

A breve quindi a Torino non sarà possibile fumare ai tavolini di bar e ristoranti all’aperto neppure se si tratta di una pipa, di un sigaro, di una sigaretta elettronica o di una a tabacco riscaldato. Solo il consenso esplicito di tutti i presenti potrà far decadere il divieto, consentendo di fumare a chi lo desideri. Nessuna deroga è prevista, invece, nel caso in cui vicino a noi si trovino bambini o donne in gravidanza: in queste circostanze sarà sempre vietato fumare.