Torino, sale sul tetto di un treno e rimane folgorato: grave un ragazzo di 15 anni

Un ragazzo di 15 anni è ricoverato al Cto di Torino in prognosi riservata dopo essere rimasto folgorato scivolando dal tetto di un treno merci fermo sui binari della ferrovia di Cambiano, in provincia di Torino, all’altezza del centro commerciale La Vetrina. Il ragazzo, residente a Santena, secondo una prima ricostruzione avrebbe toccato accidentalmente i cavi dell’alta tensione, rimanendo folgorato.

Il giovane è andato in arresto cardiaco ed è stato trasportato dall’elisoccorso in ospedale dopo che una donna sul posto lo ha mantenuto in vita praticandogli il massaggio cardiaco, in attesa dell’arrivo dei soccorritori del 118. Le sue condizioni sono critiche.

Sull’accaduto indaga la polizia ferroviaria di Torino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Chieri.