Toninelli attacca Elly Schlein: “Va a suonare Imagine in tv poi vota a favore delle armi in Ucraina”

Danilo Toninelli torna all’attacco di Elly Schlein. Questa volta nel mirino dell’ex ministro delle Infrastrutture e dei trasporti c’è l’intervista della neosegretaria del Partito democratico nella trasmissione di Rai2 “Stasera c’è Cattelan”, in cui si è seduta al pianoforte per suonare “Imagine”, storico inno alla pace di John Lennon.

“Ipocrisia totale”, attacca subito l’esponente del Movimento 5 stelle. “Va da Cattelan a suonare al pianoforte Imagine, l’inno alla pace! Peccato che invece poche ore prima lei e il suo partito abbiano votato in aula e in parlamento a favore dell’invio di nuove armi all’Ucraina. Una presa per il c**lo che dimostra che di nuovo questa signora non ha niente”, conclude il video pubblicato su TikTok e altri canali social.

Nelle scorse settimane il volto storico del M5s, che ora lavora come assicuratore, ha attaccato Schlein per la proposta sul salario minimo (“è certa che non verrà mai approvata”), le adozioni per le famiglie arcobaleno (“peggio di un’arma di distrazione di massa”).