Tira il freno a mano e chiama i soccorsi: bambino di 7 anni salva il padre dall’infarto in auto

Salvato dalla prontezza del figlio di sette anni. Un uomo di 58 anni è fuori pericolo dopo essere stato colto da un infarto mentre era alla guida della sua auto. A salvarlo il figlio seduto con lui mentre la vettura percorreva via Milano, a Bolzano, nel giorno di Ferragosto.

Dopo che il 58enne si è sentito male, accasciandosi sul volante, il bimbo si è gettato tra le gambe del padre togliendo il piede dall’acceleratore e schiacciando il pedale del freno con la mano. Poi ha tirato il freno a mano e, usando lo smartphone dell’uomo, ha chiamato il 112. In pochi minuti sono arrivati sul posto ambulanza, auto medica e pattuglia della polizia locale. L’uomo, secondo quanto riporta il Corriere del Trentino, è stato rianimato e portato all’ospedale San Maurizio di Bolzano. Pochi minuti di ritardo e avrebbe potuto incorrere in gravi complicanze cerebrali.

“Le reazioni incredule che hanno avuto i medici e gli agenti della polizia municipale mi hanno fatto capire che siamo di fronte a qualcosa di insolito ma non dovrebbe essere così”, ha commentato la madre, che ha voluto mettere in evidenza l’utilità dello smartphone. “Non dobbiamo descriverli come il male assoluto ai nostri figli ma spiegare loro che possono essere strumenti efficaci per molte azioni positive. Anche salvare una vita, come testimonia quanto accaduto a Ferragosto”.