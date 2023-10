Tir investe un cervo che finisce dentro la cabina: morti il camionista e l’animale

Un tir ha centrato in pieno un cervo sulla Provinciale 1, a Marziai, frazione del Comune di Quero Vas, in provincia di Belluno. L’autista è morto sul colpo. Nell’impatto ha perso la vita anche l’animale, che ha sfondato la cabina del tir, finendoci dentro. L’incidente ha coinvolto parzialmente anche un’altra vettura ma per fortuna l’automobilista è uscito illeso.

L’incidente in cui ha perso la vita il camionista, che viaggiava in direzione Belluno, è avvenuto alle 7 del mattino nel territorio del comune di Borgo Valbelluna. Per l’autotrasportatore non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento, con ambulanza ed elisoccorso, dei sanitari del Suem. La cabina di guida del camion è stata devastata dal cervo che, nell’impatto, ha sfondato il vetro. La persona alla guida di un’altra auto rimasta coinvolta non è in pericolo di vita.